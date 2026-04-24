Россиянам разрешат брать отпуск по болезни при одном условии В Госдуму внесут законопроект, разрешающий брать отпуск по болезни родственников

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили давать пять дополнительных дней неоплачиваемого отпуска в случае болезни близких родственников, сообщает ТАСС. По информации журналистов, парламентарии внесут законопроект, который предполагает изменения в Трудовом кодексе РФ.

В фракции рассчитывают, что принятие документа позволит повысить уровень социальной защищенности работников. Также благодаря законопроекту снизится число спорных ситуаций, связанных с потребностью в кратком отпуске по болезни.

Ранее сообщалось, что депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением установить единый механизм временного перевода на удаленную работу сотрудников и учащихся с аллергией. В документе указано, что сезонное воздействие пыльцы, пыли и других аллергенов может ухудшать самочувствие и снижать концентрацию внимания.

Также депутаты от фракции «Новые люди» предложили отменить штраф за неумышленную утерю паспорта. Они считают, что значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умышленными действиями гражданина, а с кражами.