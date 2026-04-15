Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд

Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд

Авиакомпанию S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 45 тысяч рублей из-за овербукинга. Ранее ее обязали выплатить 30 тысяч рублей за подобное нарушение. Зачем перевозчики продают больше билетов, чем мест в самолете, как не стать жертвой такой схемы и получить компенсацию затрат и морального вреда — в материале NEWS.ru.

Зачем нужен овербукинг

Овербукинг — это продажа билетов сверх числа мест на борту. Обычно часть пассажиров с подтвержденным билетом не появляется на рейсе по разным причинам — опоздания, изменение планов, отмены в последний момент. Чтобы избежать пустых мест и компенсировать потери, авиакомпании на основании статистики резервируют «запас» билетов сверх вместимости самолета.

Также овербукинг может возникнуть при замене борта, сообщила NEWS.ru руководитель туристической компании Диана Фердман. По ее словам, иногда случается, что самолет вышел из строя и вместо него рейс будет совершать другой лайнер.

«Может поменяться тип самолета, в котором, допустим, нет бизнес-класса. Тогда пассажиров пересадят в эконом. Такое бывает часто. Это вызывает самые серьезные скандалы», — сказала она.

Как не попасть под овербукинг

Чтобы не попасть под овербукинг, стоит приходить на регистрацию заблаговременно, отметил в разговоре с NEWS.ru вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. По его словам, обычно не улететь рискуют последние 10–15 человек в очереди у стойки.

«Сейчас у большинства авиакомпаний есть онлайн-регистрация, которая открывается за несколько часов до полета. Вы можете зарегистрироваться там сразу, чтобы не попасть под овербукинг. Но это может быть платной услугой», — рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь.

Также она отметила, что часто под овербукинг попадают те, кто купил самые дешевые билеты. Блогер посоветовала для уменьшения рисков зарегистрироваться в программе лояльности авиакомпании, которая выполняет рейс, так как участники бонусных программ реже попадают под овербукинг.

«Если вы все-таки попали в такую ситуацию, самое главное — не поддаваться начальной истерии, потому что вам сразу захочется поругаться со всеми, выяснить, почему же это произошло. Важно помнить, что вы изначально находитесь в сильной позиции, потому что авиакомпания виновата перед вами», — напомнила Ансталь.

Как должны компенсировать овербукинг

Людям, не допущенным на рейс из-за овербукинга, обязаны предоставить билеты на другой удобный рейс в кратчайшие сроки, сообщил NEWS.ru адвокат Алексей Лунев. Кроме того, если самолет задерживается более чем на два часа, пассажир вправе получить прохладительные напитки, на четыре часа — горячее питание.

«Если вы летите с детьми, вам должны организовать хранение багажа на время задержки рейса и предоставить комнату матери и ребенка. Каждые шесть часов задержки пассажиров должны обеспечивать едой. Если задержка более восьми часов, их обязаны разместить в гостинице», — сказал Лунев.

Он добавил, что для получения льгот необходимо обратиться к представителям авиакомпании. Однако, уточнил адвокат, понятие «овербукинг» в России не закреплено на законодательном уровне и регулируется лишь Федеральными авиационными правилами. По его словам, в связи с этим компенсация морального вреда, предоставление напитков, питания и гостиницы остаются на усмотрение перевозчика.

«Если пассажир попал в такую ситуацию, нужно зафиксировать факт овербукинга. В случае если его не устраивает предложенная компенсация, он вправе оформить претензию», — сказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

Можно ли получить денежную компенсацию за овербукинг

Выплата компенсации также зависит от политики авиакомпании, отметила Диана Фердман. По ее словам, часто они не возвращают доплату при пересадке из бизнес-класса в эконом.

«Сложно получить компенсации у лоукостеров. У них скорее доплаты за каждый чих», — уточнила она.

В случае если требования о компенсации не удовлетворили в авиакомпании, можно обратиться в суд, отметил Алексей Лунев. Однако, по его словам, пассажиру придется доказать, что из-за снятия с рейса он понес какие-либо потери.

«Например, вы не попали в туристическую поездку или не смогли присутствовать на деловой встрече и у вас сорвалось подписание многомиллионного контракта. Все это нужно документально подтвердить в суде. Такие требования обычно удовлетворяют, но компенсация очень небольшая», — сказал адвокат.

Как отметила Ансталь, размеры компенсации бывают разные, многое зависит от вводных данных. Например, если овербукинг произошел на международном рейсе в Европу, то сумма выплаты может достигать €600. На внутренних рейсах, по ее словам, она обычно ниже.

Если представители авиакомпании отказываются соблюсти права пассажира, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор, посоветовал юрист Михаил Салкин. Кроме того, Ансталь отметила, что при овербукинге пострадавший пассажир может требовать с авиакомпании предоставления дополнительных бонусов: питания, оплаты трансфера, апгрейда номера в отеле и других.

«Самое главное — все фиксируйте: табло, факт предоплаты, посадочные, переписки, ваучеры», — посоветовала она.

Как предлагают бороться с овербукингом

Овербукинг — это не что иное, как жажда наживы со стороны авиакомпании, поделился мнением Алексан Мкртчян. Он отметил, что по статистике около 2% пассажиров не являются на рейс. В таком случае, уточнил он, авиакомпания не несет финансовых убытков.

«Она просто штрафует людей, хотят заработать второй раз и эти места еще кому-то перепродать. Поэтому Альянс турагентств России выступает против овербукинга. Давайте сделаем так, чтобы жажда наживы исчезла, чтобы овербукинг был невыгоден экономически», — сказал Мкртчян.

Он отметил, что запрещать овербукинг не стоит. Но если вдруг пассажиры не улетят по вине перевозчика, нужно добиться, чтобы им возвращали двойную стоимость билета — компенсацию затрат и штраф. Кроме того, по его мнению, нужно, чтобы авиакомпания возмещала пассажирам, которые не попали на стыковочный рейс или поезд, деньги за сгоревшие билеты.

Также Мкртчян предложил обязать все авиакомпании в случае овербукинга обеспечить людей гостиницей не ниже трех звезд и трехразовым питанием.

Ранее депутаты направили письмо министру транспорта РФ Андрею Никитину с просьбой обязать российские авиакомпании выплачивать 100-процентные компенсации пассажирам в случае овербукинга. Сейчас авиакомпании нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс, пользуясь тем, что большинство граждан не готовы тратить время и ресурсы на получение средств, говорится в документе.

