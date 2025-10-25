Как сэкономить на авиаперелетах: семь лайфхаков

Планируете путешествие и хотите сэкономить на авиабилетах? В современном мире существует множество способов найти выгодные предложения и снизить расходы на перелеты: от правильного выбора времени и места покупки до использования специальных сервисов. NEWS.ru побеседовал с тревел-блогером, руководителем турфирмы Наталией Ансталь, которая рассказала о самых эффективных методах экономии, помогающих путешествовать с меньшими затратами.

1. Планируйте заранее

Планировать покупку билетов рекомендуется заранее, чтобы получить более выгодные предложения. Общее правило звучит так: чем ближе дата отправления, тем дороже становятся билеты, так как на них растет спрос. Также важно следить за акциями. Авиакомпании часто проводят распродажи, о которых можно узнать, подписавшись на рассылки.

2. Гибкость в датах и времени

Билеты, купленные во вторник и среду, зачастую дешевле, чем приобретенные в пятницу, субботу и воскресенье. Для командировок путешественники бронируют билеты, как правило, в понедельник, а частные пассажиры — в выходные, планируя отпуск или семейные поездки. Поэтому в середине недели спрос естественным образом снижается, из-за чего цена на билет значительно падает.

Время тоже играет немаловажную роль при покупке авиабилетов. Рано утром они стоят меньше всего, к обеду цена начинает возрастать и доходит до максимума к вечеру.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Пытаясь увеличить свой отпуск, мы часто покупаем билеты в выходные или вечер пятницы. Однако статистика показывает, что чаще всего перелеты в будни (с обеда понедельника до утра четверга) стоят дешевле. Вылет в субботу, наоборот, обойдется дороже всего, как и возвращение из поездки в воскресенье.

3. Используйте поисковые системы и агрегаторы

Сайты-агрегаторы — это веб-сайты, которые собирают информацию о ценах на авиабилеты из разных источников, позволяя сравнивать их. Это как поиск билетов на сайтах авиакомпаний, но все в одном месте. Если вы настроите оповещение, то можно получать уведомления о снижении цен на интересующие направления.

4. Рассмотрите альтернативные аэропорты

В некоторых городах не один, а несколько аэропортов. И цены на перелет в зависимости от аэропорта вылета или прибытия очень отличаются. Кроме того, рассматривайте маршруты с пересадками — они часто обходятся дешевле прямых рейсов.

Безусловно, пересадки отнимают время. Самолет может задержаться, из-за чего путешественник рискует не успеть на стыковочный рейс, но подобных проблем можно избежать. Для этого нужно закладывать на пересадку минимум три часа, а если вы летите с багажом, то и больше.

5. Используйте программы лояльности и бонусные мили

Программы лояльности полезны для тех, кто часто путешествует: если регулярно летать одной и той же авиакомпанией, накопление миль позволит получить бесплатные билеты и другие услуги. Например, приоритетную посадку или бесплатный багаж. Однако если путешествовать редко или разными авиакомпаниями, участие в программе может не принести значительной пользы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Накопление миль зависит от класса обслуживания. Так, за перелеты в бизнес- или первом классе начисляется больше миль, чем за экономкласс. Дистанции перелета тоже играют роль — чем длиннее перелет, тем больше миль. Плюс в том, что мили можно использовать частями, то есть нет необходимости копить их месяцами ради одной крупной покупки. Однако у любой системы есть недостатки. В данном случае многие авиакомпании ограничивают количество мест на рейсах, доступных для покупки за мили. Поэтому в пиковые сезоны найти такие билеты может быть довольно проблематично.

6. Учитывайте сезонность направления

У каждого направления есть сезонность, которая влияет на стоимость авиабилетов. Например, летом в азиатских странах стоит жара, и мало кто решается на поездку. В эти периоды билеты можно купить со скидкой. Также цены будут возрастать в период праздников и школьных каникул.

7. Путешествуйте без багажа

Ни для кого не секрет, что авиакомпании берут дополнительную плату за багаж, поэтому любители путешествовать налегке серьезно экономят на билетах. Это также избавит вас от лишних хлопот при прохождении регистрации в аэропорту. Главное — выбирать авиакомпанию, у которой размер и вес ручной клади максимально большие.

Если вы летите за границу, еще и на долгий срок, тогда лучше путешествовать с багажом. Ведь часто в путешествия берутся те вещи, которые сложно найти в другой стране. Кроме того, некоторые лекарства разрешается провозить только в багаже.

