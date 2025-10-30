Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 14:07

В Совфеде потребовали разобраться с ценами на билеты из Калининграда

Гибатдинов призвал обеспечить доступные цены на авиаперелеты из Калининграда

Калининград Калининград Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов заявил ТАСС, что направил обращение к замминистра транспорта РФ Дмитрию Звереву с просьбой решить проблему роста цен на авиаперевозки из Калининграда. Накануне с аналогичным прошением в Совфед обратился депутат регионального заксобрания.

Ко мне поступило обращение от депутата Законодательного собрания Калининградской области с просьбой оказать содействие в решении острой для жителей региона проблемы, вызванной существенным ростом цен на пассажирские авиаперевозки из Калининграда в иные субъекты Российской Федерации, — уточнил сенатор.

Гибатдинов отметил, что в 2025 году на субсидирование перелетов из Калининградской области для местных жителей и отдельных категорий граждан было выделено 692,3 млн рублей. Также значительные средства с этой целью направляются органами исполнительной власти, подчеркнул член Совфеда.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил о возможности полной блокады калининградского транзита. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уточнил, что Москва гарантирует надежное обеспечение связи с этим регионом.

Калининград
Совфед
цены
авиабилеты
