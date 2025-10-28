В Кремле ответили на заявления Литвы о блокаде Калининграда Песков: Россия обеспечит связь с Калининградом несмотря на заявления Литвы

Кремль ознакомился с заявлениями президента Литвы Гитанаса Науседы о возможном ограничении сообщения с Калининградом и гарантирует надежное обеспечение связи с этим регионом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Литовский лидер до этого заявил о желании Вильнюса ограничить транспортное сообщение между областью и остальной территорией РФ, передает ТАСС.

Видели, безусловно, все эти заявления литовской стороны. Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации, — подчеркнул он.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявил, что в случае проблем с российским транзитом в Калининград Москва будет в первую очередь оказывать дипломатическое и правовое давление, а если этого окажется недостаточно, то будут введены жесткие ограничения на балтийский транзит в Россию и в третьи страны.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов отметил, что РФ сможет противодействовать блокаде данного региона. По его словам, у страны для этого есть дипломатические, экономические и военные возможности.