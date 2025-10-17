Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:51

Черногория решила пойти против россиян и вводит визы для туристов из РФ

Президент Черногории Милатович анонсировал введение визового режима для россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристов из РФ ждет введение визового режима с Черногорией, сообщил президент республики Яков Милатович на встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе, передает «Балканист». По данным источника, так власти страны решили бороться с «российским влиянием», поскольку оно может навредить вступлению в ЕС.

Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Однако Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с ЕС, — подчеркнул Милатович.

Президент республики признал, что государство зависит от российских путешественников и инвестиций. Сейчас россияне могут посещать страну Балканского полуострова без визы. Срок пребывания в Черногории составляет 30 дней. Точные даты введения визового режима с РФ не обозначены.

Ранее стало известно, что Россия отменит визы для Китая, Саудовской Аравии и Малайзии в ближайшее время. Такое решение было принято в рамках стратегической сессии по развитию туризма в РФ. Точные даты введения «безвиза» не названы.

Черногория
визы
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
