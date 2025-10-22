Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 17:17

Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные

Турэксперт Ансталь: на длинные выходные можно недорого поехать в Турцию и Египет

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На ноябрьские праздники можно относительно недорого съездить в Турцию, Египет и ОАЭ, посоветовала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Она отметила, что в Турции заканчивается высокий сезон и снижаются цены, в ноябре можно поймать выгодные предложения.

Можно полететь в Аланию, там будет достаточно приемлемо и комфортно по температуре. В южный регион — можно в Сиде поехать. Цены там вообще доступные. В целом это где-то порядка 40–45 тысяч рублей на человека на семь ночей. Это для Турции вообще копейки. Можно подороже поискать, все зависит от отеля, — подчеркнула она.

Ансталь также посоветовала рассмотреть горячие предложения в Египет и ОАЭ. По ее словам, путевка с включенными завтраками позволить сэкономить. Однако и по системе «все включено» можно найти доступные предложения, заверила эксперт. Ансталь напомнила, что в ОАЭ сейчас бархатный сезон.

Ранее Министерство туризма и спорта Таиланда сообщило, что турпоток из России в королевство продемонстрировал рост на 10% за первые девять месяцев 2025 года, достигнув 1,3 млн туристов. Это увеличение произошло на фоне общего снижения числа иностранных гостей в стране на 7,6%. Российский рынок укрепился на четвертой позиции в рейтинге ключевых для Таиланда стран, пропустив вперед только Малайзию, Китай и Индию.

Анна Акимова
А. Акимова
