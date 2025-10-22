Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные Турэксперт Ансталь: на длинные выходные можно недорого поехать в Турцию и Египет

На ноябрьские праздники можно относительно недорого съездить в Турцию, Египет и ОАЭ, посоветовала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Она отметила, что в Турции заканчивается высокий сезон и снижаются цены, в ноябре можно поймать выгодные предложения.

Можно полететь в Аланию, там будет достаточно приемлемо и комфортно по температуре. В южный регион — можно в Сиде поехать. Цены там вообще доступные. В целом это где-то порядка 40–45 тысяч рублей на человека на семь ночей. Это для Турции вообще копейки. Можно подороже поискать, все зависит от отеля, — подчеркнула она.

Ансталь также посоветовала рассмотреть горячие предложения в Египет и ОАЭ. По ее словам, путевка с включенными завтраками позволить сэкономить. Однако и по системе «все включено» можно найти доступные предложения, заверила эксперт. Ансталь напомнила, что в ОАЭ сейчас бархатный сезон.

