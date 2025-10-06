Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян Таиланд принял 1,3 млн российских туристов за девять месяцев

Турпоток из России в Таиланд продемонстрировал рост на 10% за первые девять месяцев 2025 года, достигнув 1,3 млн туристов, сообщает Министерство туризма и спорта королевства. Это увеличение произошло на фоне общего снижения числа иностранных гостей в стране на 7,6%. Российский рынок укрепился на четвертой позиции в рейтинге ключевых для Таиланда стран, пропустив вперед только Малайзию, Китай и Индию.

Рост популярности направления среди россиян подтверждается и данными туроператоров. В рейтинге главных выездных стран у российских туристов Таиланд стабильно занимает третье-четвертое место. При этом местные власти связывают общее замедление темпов восстановления туристической отрасли с растущей конкуренцией, в частности, со стороны Вьетнама.

Отмечается, что в 2024 году Таиланд принял 35,5 млн путешественников, что не позволило преодолеть доковидные показатели. Вьетнам, являющийся основным конкурентом, в прошлом году принял 17,5 млн туристов, почти достигнув своего рекордного уровня до пандемии.

