Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 18:11

Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян

Таиланд принял 1,3 млн российских туристов за девять месяцев

Турпоток из России в Таиланд продемонстрировал рост на 10% за первые девять месяцев 2025 года, достигнув 1,3 млн туристов, сообщает Министерство туризма и спорта королевства. Это увеличение произошло на фоне общего снижения числа иностранных гостей в стране на 7,6%. Российский рынок укрепился на четвертой позиции в рейтинге ключевых для Таиланда стран, пропустив вперед только Малайзию, Китай и Индию.

Рост популярности направления среди россиян подтверждается и данными туроператоров. В рейтинге главных выездных стран у российских туристов Таиланд стабильно занимает третье-четвертое место. При этом местные власти связывают общее замедление темпов восстановления туристической отрасли с растущей конкуренцией, в частности, со стороны Вьетнама.

Отмечается, что в 2024 году Таиланд принял 35,5 млн путешественников, что не позволило преодолеть доковидные показатели. Вьетнам, являющийся основным конкурентом, в прошлом году принял 17,5 млн туристов, почти достигнув своего рекордного уровня до пандемии.

Ранее сообщалось, что Новгородская, Воронежская и Свердловская области стали самыми выгодными направлениями для группового отдыха в новогодние праздники. Количество бронирований отелей и апартаментов на этот период для компаний из трех и более взрослых увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о тренде на коллективный отдых.

Таиланд
туристы
Россия
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Петербургскую компанию оштрафовали за нарушения во время земельных работ
В Ленобласти мужчина выиграл суд о клевете из-за надписи на заборе
Критик объяснил, почему песня 2006 года вновь стала популярна
Готовим азу по-татарски: классический рецепт самого сытного гуляша
Планировавшему теракт в синагоге избрали меру пресечения
Суд вынес решение по новому делу против экс-министра Абызова
Полицейские нашли пятилетнюю девочку ночью на остановке
Балкон мечты: 5 идей, как превратить лоджию в функциональное пространство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.