Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 18:18

Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора

За один час поступило 112 жалоб на работу оператора МТС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России фиксируются неполадки в работе оператора МТС, передает портал «Сбой.рф». За последние 60 минут было зафиксировано 112 обращений от пользователей, столкнувшихся с проблемами.

Фиксируем проблемы в работе МТС! 112 жалоб за последние 60 минут, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября в России произошел сбой в работе мобильного приложения «Сбербанка». 79% жалоб касалось проблем с доступом, 9% — сбоев личного кабинета, 5% — сайта, 3% — общего сервиса. Основной пик обращений пришелся на 06:00–08:00 (более 1300 жалоб). Пресс-служба банка сообщила о восстановлении сервисов в штатном режиме и принесла извинения за временные неудобства.

До этого популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта Character AI столкнулся со сбоями в работе. Пользователи по всей России оставили множество жалоб на платформе «Сбой.РФ». Больше всего претензий поступило из Тульской области. Также среди лидеров по количеству жалоб оказались Московская и Калининградская области.

Также 11 октября пользователи нескольких мобильных операторов столкнулись с техническими проблемами. Так, за полчаса пользователи «Билайн» подали 71 жалобу о сбоях. Также за час зафиксировано 114 жалоб от пользователей T2 (Tele2), а за 15 минут — 57 обращений от пользователей «МегаФона».

МТС
сбои
операторы
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.