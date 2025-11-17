Россияне жалуются на сбои в работе популярного мобильного оператора За один час поступило 112 жалоб на работу оператора МТС

В России фиксируются неполадки в работе оператора МТС, передает портал «Сбой.рф». За последние 60 минут было зафиксировано 112 обращений от пользователей, столкнувшихся с проблемами.

Фиксируем проблемы в работе МТС! 112 жалоб за последние 60 минут, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 17 ноября в России произошел сбой в работе мобильного приложения «Сбербанка». 79% жалоб касалось проблем с доступом, 9% — сбоев личного кабинета, 5% — сайта, 3% — общего сервиса. Основной пик обращений пришелся на 06:00–08:00 (более 1300 жалоб). Пресс-служба банка сообщила о восстановлении сервисов в штатном режиме и принесла извинения за временные неудобства.

До этого популярный чат-бот на основе искусственного интеллекта Character AI столкнулся со сбоями в работе. Пользователи по всей России оставили множество жалоб на платформе «Сбой.РФ». Больше всего претензий поступило из Тульской области. Также среди лидеров по количеству жалоб оказались Московская и Калининградская области.

Также 11 октября пользователи нескольких мобильных операторов столкнулись с техническими проблемами. Так, за полчаса пользователи «Билайн» подали 71 жалобу о сбоях. Также за час зафиксировано 114 жалоб от пользователей T2 (Tele2), а за 15 минут — 57 обращений от пользователей «МегаФона».