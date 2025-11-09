В работе популярного чат-бота произошел сбой

В работе популярного чат-бота на основе искусственного интеллекта character.ai произошел сбой, сообщается на платформе «Сбой.РФ». За сегодняшний день пользователи оставили 110 жалоб на работу сервиса.

Больше всего претензий поступило из Тульской области (30%). На втором месте жители Московской и Калининградской областей, число жалоб от которых составило по 8%. На третьем месте Нижегородская, Иркутская области и Сахалин — по 6% оставленных претензий.

Ранее крупный сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) привел к масштабным перебоям в работе популярных интернет-платформ по всему миру. Инцидент затронул такие сервисы, как Snapchat, игровые платформы Roblox и Fortnite, а также приложение для изучения языков Duolingo.

До этого в России пожаловались на сбои в работе более 10 крупных интернет-ресурсов. По данным источника, проблемы образовались с доступом к Epic Games, Roblox, Brawl Stars и PUBG, сервисам и сайтам Zoom, Duolingo, Postman, FACEIT, Whoosh, чат-ботам Perplexity AI и Character AI, а также к мессенджеру WhatsApp.