20 октября 2025 в 11:49

На Западе «лег» интернет от Amazon

Daily Mail: сервис Amazon Web Services лишил интернета тысячи пользователей

Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/Global Look Press

Сервис Amazon Web Services (AWS) оказался недоступен для тысяч интернет-пользователей по всему миру, пишет Daily Mail. По данным источника, сбой наблюдается утром в понедельник, 20 октября. В результате из строя вышли Snapchat, игровые платформы Roblox, Fortnite и приложение для изучения языков Duolingo.

Сбой также затронул сервисы Amazon.com, Amazon Alexa, Ring и Amazon Prime Video. В результате от пользователей из США поступило более 6000 сообщений. В Британии пострадали еще 1600 пользователей. Число клиентов, которые столкнулись со сбоями, продолжает расти.

При этом сервис сообщает об инциденте лишь в том случае, если количество сообщений о проблеме намного превышает типичный объем для этого времени суток. Тот факт, что сбой AWS выводит из строя и другие веб-сайты, не ускорит процесс восстановления их работы.

Ранее в России пожаловались на сбои в работе более 10 крупных интернет-ресурсов. По данным источника, проблемы образовались с доступом к Epic Games, Roblox, Brawl Stars и PUBG, сервисам и сайтам Zoom, Дуалинго, Postman, FACEIT, Whoosh, чат-ботам Perplexity AI, SpicyChat AI и Character AI, а также к мессенджеру WhatsApp.

