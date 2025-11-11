Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россияне пожаловались на сбой в работе мобильного оператора

Проблемы в работе «Билайна» заметил 71 пользователь оператора за полчаса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Пользователи мобильного оператора «Билайн» пожаловались на сбои в работе, информирует «Сбой.РФ». По данным источника, за полчаса поступила 71 жалоба. Такие данные представлены к 12:40 по московскому времени.

Сбои в работе наблюдаются во вторник, 11 октября. За 10 минут до этого пользователи Т2 (Tele2) пожаловались 114 раз в течение часа. Сбои также зафиксированы у «МегаФона» — за 15 минут к 12:20 мск поступило 57 обращений.

Ранее в работе популярного чат-бота на основе ИИ Character AI произошел сбой, на который пожаловались 110 пользователей. Сервис не работал корректно в субботу, 9 ноября.

Ранее в западных странах сервис облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) оказался недоступен для тысяч интернет-пользователей. Сбой зафиксировали утром 20 октября. В результате была нарушена работа Snapchat, игровых платформ Roblox и Fortnite, а также приложения для изучения языков Duolingo.

В России произошел сбой, в результате которого возникли проблемы с доступом к Epic Games, Roblox, Brawl Stars и PUBG. Также это коснулось WhatsApp, чат-ботов Perplexity AI, SpicyChat AI и Character AI.

