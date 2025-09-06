Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 21:46

Россияне жалуются на массовый сбой в работе одного оператора связи

В России зафиксировали сбой в работе оператора «Билайн»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клиенты мобильного оператора «Билайн» сообщают о массовых проблемах в работе сети. За последние 15 минут от пользователей поступила 381 жалоба, передает портал «Сбой.рф».

Большая часть жалоб приходится на Архангельскую область (91%). Еще по 1% обращений поступило из Ярославской и Саратовской областей, а также из Москвы и Алтайского края.

Отмечается, что 6 сентября наблюдались сбои в работе мобильного интернета в Свердловской и Рязанской областях, Москве, Хабаровском крае и в других регионах России. Проблемы со связью появились также у абонентов сотовых операторов Т2, МТС, «МегаФон» и Yota. У пользователей не работали поисковые системы, мобильные приложения, мессенджеры.

Также накануне пользователи столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера Telegram. Россияне жаловались на недоступность популярных сервисов. Более половины пользователей (51%) сообщили о сбое в работе мобильного приложения, 23% пожаловались на отсутствие уведомлений. Остальные жалобы касались общего сбоя и проблем с сайтом.

sбои
Билайн
жалобы
операторы
