05 сентября 2025 в 22:26

В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой

Downdetector: сбой произошел в работе мессенджера Telegram

Cистема мгновенного обмена сообщениями Telegram Cистема мгновенного обмена сообщениями Telegram Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пользователи Telegram столкнулись с масштабным сбоем в работе мессенджера, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Он зафиксировал жалобы на недоступность популярных сервисов.

Пик проблем пришелся на 20:00 по московскому времени. За последний час сервис получил 247 обращений из 1153 за сутки. Более половины пользователей (51%) сообщили о сбое в работе мобильного приложения, 23% пожаловались на неприходящие уведомления. Остальные жалобы касались общего сбоя и проблем с сайтом.

При этом неполадки затронули не всех. По сведениям Downdetector, большинство жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (6%), Санкт-Петербурга (4%), а также Вологодской, Курганской и Брянской областей (по 2%).

Сервис Сбой.рф не зафиксировал резкого роста числа жалоб по состоянию на 21:10 мск. Последний аналогичный скачок количества обращений наблюдался вечером 3 сентября.

Ранее сообщалось, что в работе мобильного оператора Т2 произошел сбой. За 15 минут было зафиксировано 47 жалоб. Больше всего сообщений о проблемах в работе зафиксировано в Москве — 14%. Также на Т2 жаловались абоненты Санкт-Петербурга — 12%. Еще 10% пришлось на Саратовскую область.

