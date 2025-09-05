В работе популярного мобильного оператора произошел сбой

В работе мобильного оператора Т2 произошел сбой, сообщает портал СБОЙ.РФ. За 15 минут было зафиксировано 47 жалоб.

Больше всего сообщений о проблемах в работе зафиксировано в Москве — 14%. Также на Т2 жаловались абоненты Санкт-Петербурга — 12%. Еще 10% пришлось на Саратовскую область.

Еще 4 сентября пользователи Steam в России столкнулись с масштабным сбоем в работе платформы. За час было зафиксировано более 1900 жалоб. Наибольшее количество проблем отмечено в Санкт-Петербурге (3% от общего числа обращений), за которым следуют Новосибирская и Ленинградская области, а также Республика Карелия (по 2%). Пользователи сообщали о невозможности доступа к сайту платформы, мобильному приложению и личным кабинетам.

До этого произошла хакерская атака на информационные системы «Аэрофлота», что также вызвало серьезные сбои в работе авиакомпании. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Также сбои были зарегистрированы в социальной сети X. Проблемы отмечали пользователи из разных стран, причем наибольшее количество жалоб поступило из США. Около 69% пользователей сообщали о неполадках в работе мобильного приложения, 25% — о проблемах с доступом к сайту, а 6% жаловались на трудности с подключением к серверам.