04 сентября 2025 в 19:17

В работе Steam зафиксировали массовый сбой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В четверг, 4 сентября, в работе платформы Steam в России был зафиксирован сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи оставили более 1900 жалоб за час.

Отмечается, что больше всего претензий поступило из Санкт-Петербурга (3%). На втором месте находятся Новосибирская, Ленинградская области и Республика Карелия (по 2%). Следующей по числу жалоб оказалась Москва (2%). Пользователи отмечают, что не могут зайти на сайт платформы, а также в мобильное приложение и личный кабинет.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

Между тем в соцсети X также был зарегистрирован сбой. Неполадки заметили пользователи нескольких стран. Больше всего проблем наблюдалось в США. Примерно 69% пожаловались на плохую работу мобильного приложения, а на сайт — еще 25%. Что касается подключения к серверу, такие неполадки фиксировались у 6% пользователей.

