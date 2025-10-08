Названа причина массовых сбоев в Steam по всему миру

Названа причина массовых сбоев в Steam по всему миру DDoS-атака ботнета Aisuru заблокировала Steam и Riot Games

Игровые сервисы Steam и Riot Games перестали корректно работать из-за крупнейшей DDoS-атаки, передает Cybernews. По данным экспертов, сложности возникли с мега-ботнетом Aisuru.

Ботнет использует устройства с уязвимостями: камеры, маршрутизаторы и DVR-системы. В Результате атаки с трудностями столкнулись тысячи геймеров. Они не смогли подключиться к серверам Counter-Strike, Dota 2, Valorant и League of Legends. Сложности с работой наблюдались на всех основных платформах — Windows, macOS, iOS и Android, подчеркнули журналисты.

Помимо игровых сервисов сбои фиксировали платформы PlayStation Network, Epic Games, AWS и Cloudflare. Ботнет расширяется и представляет угрозу для всего мира, констатировали специалисты. Для предотвращения атак владельцам интернет-устройств рекомендуется регулярно обновлять прошивку, добавили в издании.

Ранее Steam второй раз за сутки перестал работать в России, сбои фиксировались 7 октября. Пользователи из других стран на англоязычных порталах также жаловались на серьезные неполадки. На Западе геймеры не могли запустить игры, доступ к которым предоставляет сервис.