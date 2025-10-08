Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:27

Названа причина массовых сбоев в Steam по всему миру

DDoS-атака ботнета Aisuru заблокировала Steam и Riot Games

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игровые сервисы Steam и Riot Games перестали корректно работать из-за крупнейшей DDoS-атаки, передает Cybernews. По данным экспертов, сложности возникли с мега-ботнетом Aisuru.

Ботнет использует устройства с уязвимостями: камеры, маршрутизаторы и DVR-системы. В Результате атаки с трудностями столкнулись тысячи геймеров. Они не смогли подключиться к серверам Counter-Strike, Dota 2, Valorant и League of Legends. Сложности с работой наблюдались на всех основных платформах — Windows, macOS, iOS и Android, подчеркнули журналисты.

Помимо игровых сервисов сбои фиксировали платформы PlayStation Network, Epic Games, AWS и Cloudflare. Ботнет расширяется и представляет угрозу для всего мира, констатировали специалисты. Для предотвращения атак владельцам интернет-устройств рекомендуется регулярно обновлять прошивку, добавили в издании.

Ранее Steam второй раз за сутки перестал работать в России, сбои фиксировались 7 октября. Пользователи из других стран на англоязычных порталах также жаловались на серьезные неполадки. На Западе геймеры не могли запустить игры, доступ к которым предоставляет сервис.

steam
сбои
DDoS-атаки
Epic Games
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Конверт с подписью Гагарина продали за 1,6 млн рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.