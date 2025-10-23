Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 09:14

Одно российское ведомство подверглось мощной DDoS-атаке

Россельхознадзор сообщил о DDoS-атаке на свои информационные системы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мощная целенаправленная кибератака на информационные системы Россельхознадзора началась утром 22 октября, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что, несмотря на масштабный характер DDoS-атаки, угрозы для сохранности и конфиденциальности данных в настоящее время нет.

Россельхознадзор информирует о том, что с 08:40 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака, — говорится в публикации.

Ранее аналитики компании RED Security сообщили о рекордном количестве DDoS-атак на транспортные и логистические компании в сентябре 2025 года. Специалисты зафиксировали более 1,5 тыс. инцидентов, что почти вдвое превысило показатели всего первого полугодия. Как отмечают эксперты, такая активность злоумышленников связана с началом делового сезона, когда простои в работе логистического сектора наносят максимальный финансовый и репутационный ущерб.

Кроме того, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ заявил о колоссальном ущербе от киберпреступлений в России, исчисляемом сотнями миллиардов рублей. Он уточнил, что четвертая часть от этой гигантской суммы была похищена у рядовых граждан.

Россельхознадзор
DDoS-атаки
хакеры
ведомства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известны подробности попытки тарана посольства РФ в Бухаресте
Психиатр назвал нормой драки на работе
Марочко рассказал об успехах российских войск в Донбассе
В Госдуме предсказали массовое возвращение уехавших из России артистов
В США объявили в розыск учительницу, совратившую старшеклассника
Политолог назвал предполагаемого организатора взрывов на НПЗ в Европе
ЗАЭС снова получит питание после ремонта стратегической ЛЭП
Юрист рассказал, понесут ли знаменитости наказание за взломанные аккаунты
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на продукты
Юрист ответил, могут ли продавцы устраивать самосуд за кражу товаров
Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти американского шахматиста
ФСБ задержала и допросила россиянина, работавшего на Украину
В Подмосковье нашли тела супругов в доме с оккультными предметами
Как выбрать велосипед по росту: ищем комфортную модель для долгих прогулок
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Над российским городом закрыли небо
Китай жестко ответил на требования Запада надавить на Россию
Число пострадавших при взрыве в Копейске приблизилось к 20
Текслер объявил 24 октября днем траура из-за взрыва в Копейске
Водителя автобуса задержали после попытки залезть под куртку ребенка
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.