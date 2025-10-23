Одно российское ведомство подверглось мощной DDoS-атаке

Мощная целенаправленная кибератака на информационные системы Россельхознадзора началась утром 22 октября, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что, несмотря на масштабный характер DDoS-атаки, угрозы для сохранности и конфиденциальности данных в настоящее время нет.

Россельхознадзор информирует о том, что с 08:40 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака, — говорится в публикации.

Ранее аналитики компании RED Security сообщили о рекордном количестве DDoS-атак на транспортные и логистические компании в сентябре 2025 года. Специалисты зафиксировали более 1,5 тыс. инцидентов, что почти вдвое превысило показатели всего первого полугодия. Как отмечают эксперты, такая активность злоумышленников связана с началом делового сезона, когда простои в работе логистического сектора наносят максимальный финансовый и репутационный ущерб.

Кроме того, генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ заявил о колоссальном ущербе от киберпреступлений в России, исчисляемом сотнями миллиардов рублей. Он уточнил, что четвертая часть от этой гигантской суммы была похищена у рядовых граждан.