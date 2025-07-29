Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки

Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки Минтранс сообщил о налаживании работы после хакерской атаки на «Аэрофлот»

Минтранс России сообщил о налаживании работы всех подразделений после хакерской атаки на «Аэрофлот». Пресс-служба ведомства отметила, что переход на отечественные системы помог оперативно возобновить большинство рейсов.

Благодаря слаженной работе всех служб авиакомпании и поддержке аэропорта Шереметьево вчера после сбоя в IT инфраструктуре авиакомпания выполнила порядка 80% рейсов из запланированной программы полетов. <…> Переход на отечественные системы позволил оперативно наладить работу всех подразделений, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что корректировки расписания, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть графика работала в штатном режиме. Минтранс подчеркнул, что минимизировать негативные последствия и решить проблему «в кратчайшие сроки» получилось совместными усилиями министерства, группы компаний «Аэрофлот», служб аэропорта Шереметьево и его оперативного штаба.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.