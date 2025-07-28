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28 июля 2025 в 18:22

Назван важный нюанс масштабной кибератаки на «Аэрофлот»

Политолог Перенджиев: выявленный взлом «Аэрофлота» позволил избежать трагедии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вовремя выявленный взлом информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот» позволил избежать трагедии, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, ситуация усугубилась бы в том случае, если бы самолеты успели взлететь и потеряли связь с диспетчерами.

Я бы все-таки обратил внимание на то, что сбои были выявлены до того, как людей отправили на посадку, самолеты взлетели и так далее. То есть нельзя сказать, что все плохо. Было бы хуже, если бы эти сбои не были своевременно выявлены, и самолеты бы взлетели, и потом диспетчеры не смогли бы ими управлять. А тут все-таки успели заблаговременно рейсы отменить. Понятно, что пассажиры негодуют, печалятся, но, наверное, есть чему порадоваться — они живы, — сказал Перенджиев.

Он уточнил, что ввиду отсутствия жертв не следует спешить с нанесением ответных ударов. По словам политолога, необходимо проанализировать ситуацию и понять, кого следует защищать.

Выявление проблем, чтобы не допустить серьезных катастроф, я считаю, показывает, что мы все-таки умеем более-менее защищаться, но не полностью. То, что был предотвращен массовый самолетопад, уже вызывает у меня оптимизм, — добавил Перенджиев.

Ранее специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин заявил, что для борьбы с кибератаками необходимо привлечь белых хакеров. По его словам, благодаря их работе получится защитить российскую инфраструктуру от таких ситуаций, как при взломе «Аэрофлота».

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