IT-эксперт нашел нестандартный способ борьбы с хакерскими атаками на Россию

Для борьбы с кибератаками необходимо привлечь белых хакеров, заявил NEWS.ru специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин. По его словам, благодаря их работе получится защитить российскую инфраструктуру от таких ситуаций, как при взломе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот».

Я называю кибератаку на «Аэрофлот» политически мотивированной. В первую очередь мы должны позаботиться о безопасности собственной системы, инфраструктуры и государственных объектов. Мы должны привлечь белых хакеров, которые могли бы находить уязвимости за определенную плату, а не формировать штат и подразделения в IT. Можно и так, и так, но было бы хорошо, если бы это все суммировалось, — сказал Вакулин.

Ранее стало известно, что причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота», из-за которого были отменены более 40 рейсов, стала хакерская атака. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.