Мишустин призвал к единым правилам для цифровых платформ

России и ее соседям необходимо выработать общие подходы к регулированию цифровых платформ и защите авторских прав, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий. Глава кабмина подчеркнул, что эти вопросы требуют совместного решения, передает ТАСС.

Премьер обратил внимание на растущее влияние технологий, электронных сервисов и решений на основе искусственного интеллекта на креативный сектор. Он отметил, что цифровизация открывает новые возможности для предпринимателей, но одновременно обостряет проблемы защиты авторских прав. В связи с этим Мишустин предложил наладить обмен опытом и определить общие подходы к регулированию цифровых платформ и использованию ИИ в творческой сфере.

Предлагаю решать эти задачи вместе, — сказал глава кабмина РФ участникам сессии.

Ранее Мишустин заявил, что мировая экономика вошла в стадию масштабной трансформации во всех сферах, что требует от государств оперативного пересмотра партнерских отношений на совершенно новых основах. Он добавил, что в сложившейся ситуации странам необходимо оперативно находить совместные эффективные ответы на вызовы времени.