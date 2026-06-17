Мишустин заявил о глубоких изменениях в мировой экономике

Мировая экономика вошла в стадию масштабной трансформации во всех сферах, что требует от государств оперативного пересмотра партнерских отношений на совершенно новых основах, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Выступая на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, он оценил текущие геополитические и экономические процессы, передает РИА Новости.

Сегодня мировая экономика находится на этапе глубоких изменений. Трансформируется глобальная торговля, пересматриваются логистические цепочки и финансовые инструменты, — отметил глава кабмина.

Он обратил внимание на то, что Москва и Ташкент успешно воплощают гибкий подход в жизнь. В завершение своей речи Мишустин добавил, что в сложившейся ситуации странам необходимо оперативно находить совместные эффективные ответы на вызовы времени.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Евразийский экономический союз сохранил экономическую стабильность стран-участниц на фоне мировой турбулентности. По его словам, перед государствами, входящими в союз, стоит задача по дальнейшему динамичному развитию и укреплению потенциала организации.