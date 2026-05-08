Роскомнадзор высказался об ограничениях для GitHub Роскомнадзор заявил, что не ограничивал GitHub

Роскомнадзор не ограничивал доступ к облачной платформе для хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее такую информацию опубликовал ряд СМИ.

В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается, — сказано в сообщении.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software. РКН опроверг появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнул, что планов блокировки этих игр нет.

Кроме того, в ведомстве заявили, что блокировка игр издателя Electronic Arts, таких как FIFA, Battlefield и The Sims, в России не планируется. В апреле компанию оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.