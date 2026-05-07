Роскомнадзор высказался о блокировке GTA в России

Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке GTA в России

В Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software, передает РБК. Ведомство опровергло появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнуло, что планов блокировки этих игр нет.

В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство составило и направило в суд административные протоколы в отношении нескольких компаний, в том числе иностранных игровых студий, за отказ выполнять требования российского законодательства о персональных данных. Речь идет о нарушении части 5 статьи 18 закона «О персональных данных», уточнили в РКН.

Кроме того, в ведомстве заявили, что блокировка игр издателя Electronic Arts, таких как FIFA, Battlefield и The Sims, в России не планируется. В апреле компанию оштрафовали на 2 млн рублей за нарушение российского законодательства.

