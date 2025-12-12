Сбой зафиксирован в работе крупного российского оператора связи Пользователи «Билайна» начали жаловаться на проблемы со связью

Российские пользователи продолжают сталкиваться с ошибками в работе интернета и сбоями в функционировании ряда интернет-сервисов, 12 декабря жалобы начали поступать от абонентов оператора «Билайн». Мониторинговый сервис «Сбой.рф» сообщает, что за час было получено свыше сотни обращений о проблеме.

Географически сбои распределены следующим образом: наибольшая доля жалоб зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оттуда поступило более 60% сообщений. На втором месте Москва, следом идут Ярославская область и Краснодарский край.

Ранее отмечались перебои в работе мессенджера WhatsApp. Общее количество сообщений о проблемах перевалило за 700 обращений. На столицу приходится 23% всех жалоб. На втором месте по этому показателю — Свердловская область (12% обращений). Также пользователи в Краснодарском крае сообщают о проблемах мессенджера, на данный регион пришлось 8% обращений.

До этого нейросеть DeepSeek столкнулась с масштабным сбоем. Большинство пользователей (60%) сообщали о неисправностях сайта и общем сбое сервиса. Мобильные приложения и уведомления вызывают проблемы у 15% пользователей, 7% жаловались на личный кабинет.