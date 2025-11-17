В работе крупнейшего российского банка произошел сбой

В России этим утром, 17 ноября, в работе мобильного приложения «Сбера» произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Согласно диаграмме, основной пик жалоб пришелся на период с 06:00 до 08:00, когда поступило более 1300 обращений.

По данным сервиса, больше всего (79%) пользователей жаловались на проблемы с доступом к мобильному приложению. О сбое личного кабинета сообщали 9% клиентов, о сбое сайта и всего сервиса — 5% и 3% соответственно.

В пресс-службе банка позже сообщили, что все сервисы банка возобновили работу в штатном режиме. Случившееся охарактеризовали как краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка, передает РИА Новости.

В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восстановлении интернета в четырех регионах Центрального федерального округа после повреждения магистрального канала «Ростелекома». В пресс-службе компании пояснили, что авария произошла на территории Ярославской области по вине третьих лиц, из-за чего связь была недоступна во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.