Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 08:41

В работе крупнейшего российского банка произошел сбой

В работе мобильного приложения «Сбера» произошел сбой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России этим утром, 17 ноября, в работе мобильного приложения «Сбера» произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Согласно диаграмме, основной пик жалоб пришелся на период с 06:00 до 08:00, когда поступило более 1300 обращений.

По данным сервиса, больше всего (79%) пользователей жаловались на проблемы с доступом к мобильному приложению. О сбое личного кабинета сообщали 9% клиентов, о сбое сайта и всего сервиса — 5% и 3% соответственно.

В пресс-службе банка позже сообщили, что все сервисы банка возобновили работу в штатном режиме. Случившееся охарактеризовали как краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка, передает РИА Новости.

В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восстановлении интернета в четырех регионах Центрального федерального округа после повреждения магистрального канала «Ростелекома». В пресс-службе компании пояснили, что авария произошла на территории Ярославской области по вине третьих лиц, из-за чего связь была недоступна во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

Россия
банки
сбои
приложения
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о найденных останках ребенка в Гольянове появились новые детали
Мужчина с ножом вынес полную продуктов корзину из магазина и попал на видео
Популярная среди россиян рыба может подорожать к Новому году
Появились кадры задержания матери, убившей своего ребенка
Капризов вырвал победу для «Миннесоты» за 10 секунд до конца овертайма
Готовлю на зиму банками! Капуста с морковью по-корейски
NEWS.ru выяснил, кто оплатит обучение генералов для ВСУ в академиях США
Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»
В Европе указали на сложности в изъятии российских активов
Задержана ключевая подозреваемая в убийстве мальчика в Балашихе
Трамп допустил разрешение противоречий с Венесуэлой путем переговоров
Наемники ВСУ отказались вступать в бой с российскими солдатами
В Польше пришли в ужас от коррупционной схемы на Украине
В РФ взялись за долги по «коммуналке»: как будем платить за ЖКУ в 2026-м
Черенки для прививки: как сохранить их в снежном бурте до весны
Два человека погибли в массовом ДТП с 13 машинами
Порядка 500 тысяч российских абонентов остались без электричества
В работе крупнейшего российского банка произошел сбой
Российские военные только после победы узнали, с кем сражались
Порадуйте детей: яркое апельсиновое желе приготовить проще простого
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии
Общество

Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.