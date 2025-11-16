«Ростелеком» вернул интернет россиянам в центральных регионах «Ростелеком» восстановил интернет в четырех регионах ЦФО после аварии

Интернет в четырех регионах Центрального федерального округа восстановлен после повреждения магистрального канала «Ростелекома», сообщили в пресс-службе компании. Авария произошла на территории Ярославской области по вине третьих лиц, из-за чего связь была недоступна во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, передает «Коммерсант».

Было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами, — уточнили в пресс-службе.

Повреждение привело к сбоям в проводном интернете и телевидении 15 ноября. Восстановлению помешала плохая погода. По данным сервиса «Сбой.рф», около 23:00 интернет начал возвращаться, к утру следующего дня связь полностью восстановилась.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, освобождающий операторов связи от ответственности за отключение услуг по требованию правоохранительных органов. Инициатива устраняет правовое противоречие, при котором операторы обязаны прекращать услуги в целях безопасности, но могут привлекаться к ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами.