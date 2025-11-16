Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 14:00

«Ростелеком» вернул интернет россиянам в центральных регионах

«Ростелеком» восстановил интернет в четырех регионах ЦФО после аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Интернет в четырех регионах Центрального федерального округа восстановлен после повреждения магистрального канала «Ростелекома», сообщили в пресс-службе компании. Авария произошла на территории Ярославской области по вине третьих лиц, из-за чего связь была недоступна во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, передает «Коммерсант».

Было повреждение магистрального канала на территории Ярославской области третьими лицами, — уточнили в пресс-службе.

Повреждение привело к сбоям в проводном интернете и телевидении 15 ноября. Восстановлению помешала плохая погода. По данным сервиса «Сбой.рф», около 23:00 интернет начал возвращаться, к утру следующего дня связь полностью восстановилась.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, освобождающий операторов связи от ответственности за отключение услуг по требованию правоохранительных органов. Инициатива устраняет правовое противоречие, при котором операторы обязаны прекращать услуги в целях безопасности, но могут привлекаться к ответственности за неисполнение договорных обязательств перед абонентами.

Ростелеком
интернет
аварии
ЦФО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.