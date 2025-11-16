Нужна лишь колбаса и картошка — семья подсела на эти хрустящие кружочки. Как в Турции, только вкуснее

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эти картофельные кружочки с колбасой — настоящее спасение, когда нужно накормить семью чем-то сытным и вкусным без лишних хлопот. Хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная ароматная начинка внутри делают их идеальным завтраком или ужином. Это блюдо напоминает драники, но с пикантным акцентом копченой колбасы и сыра. Домашние сметут их со сковороды быстрее, чем вы успеете накрыть на стол!

Возьмите 4 картофелины, 150 г сырокопченой колбасы, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, зелень, специи. Картофель отварите, разомните в пюре. Колбасу и сыр натрите на терке, смешайте с картофелем. Добавьте яйцо, измельченную зелень, соль и перец. Сформируйте котлеты, обжарьте на разогретом масле по 3-4 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте со сметаной.

