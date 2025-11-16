Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии Осужденный на пожизненный срок Технюк отправил жалобу в ФАС на цены в колонии

Осужденный на пожизненное заключение Владислав Технюк, виновный в убийстве следователя и членов ее семьи в Туве, пожаловался на высокие цены на продукты в колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Он направил обращение в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы.

В своем заявлении он указал, что торговые надбавки приводят к завышению стоимости продуктов в магазине исправительного учреждения, что, по его мнению, представляет нарушение антимонопольного законодательства. Позже УФАС по Красноярскому краю направило ответ, в котором сообщило, что не обнаружило признаков нарушений. Тогда осужденный подал иск в суд, ссылаясь на обработку его обращения с превышением установленных сроков и требуя компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Красноярский суд отказал в удовлетворении заявления.

Ранее серийного убийцу Виталия Исупова, осужденного за жестокие убийства восьми человек в Пермском крае и Удмуртии, включая ребенка, парализовало в колонии. У 59-летнего бывшего сотрудника милиции произошло три инсульта. На этом фоне у него развилась эпилепсия и наступил паралич большей части тела.