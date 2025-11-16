Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:31

Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии

Осужденный на пожизненный срок Технюк отправил жалобу в ФАС на цены в колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Осужденный на пожизненное заключение Владислав Технюк, виновный в убийстве следователя и членов ее семьи в Туве, пожаловался на высокие цены на продукты в колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Он направил обращение в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы.

В своем заявлении он указал, что торговые надбавки приводят к завышению стоимости продуктов в магазине исправительного учреждения, что, по его мнению, представляет нарушение антимонопольного законодательства. Позже УФАС по Красноярскому краю направило ответ, в котором сообщило, что не обнаружило признаков нарушений. Тогда осужденный подал иск в суд, ссылаясь на обработку его обращения с превышением установленных сроков и требуя компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Красноярский суд отказал в удовлетворении заявления.

Ранее серийного убийцу Виталия Исупова, осужденного за жестокие убийства восьми человек в Пермском крае и Удмуртии, включая ребенка, парализовало в колонии. У 59-летнего бывшего сотрудника милиции произошло три инсульта. На этом фоне у него развилась эпилепсия и наступил паралич большей части тела.

убийцы
пожизненное заключение
тюрьмы
колонии
ФАС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.