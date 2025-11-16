Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мошенники обманули подростка на 1,4 млн рублей угрозами матери

В Краснодарском крае школьник отдал аферистам 1,4 млн рублей после угроз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Краснодарском крае 16-летний подросток перевел мошенникам 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным полиции, злоумышленники обманули юношу, убедив его, что таким образом он спасет свою мать от тюрьмы.

Как уточнили в пресс-службе, подростку позвонили неизвестные, представившиеся правоохранителями, и сообщили, что его аккаунт в приложении «Госуслуги» взломан. И теперь, по их словам, через его мать якобы пытаются вывести деньги на Украину. Звонившие убедили юношу, что избежать последствий можно, срочно перечислив деньги на указанные ими счета. Подросток поверил и перевел 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хищения.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о росте вовлечения детей в мошеннические схемы: за последние два года число таких случаев увеличилось более чем на 30%. По его словам, это свидетельствует об опасной тенденции целевого выбора несовершеннолетних преступниками.

До этого в МТС сообщили об учащении случаев последовательных звонков мошенников одному абоненту с разных номеров под видом госорганизаций. Доля таких сложных схем выросла с 10% в начале 2025 года до 20% к октябрю.

