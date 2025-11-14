Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:18

Мать качала трехлетнего сына на качелях почти двое суток, пока тот не умер

Жительница США качала трехлетнего сына на качелях 44 часа до его смерти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница штата Мэриленд в Соединенных Штатах качала своего трехлетнего сына на качелях в парке на протяжении 44 часов, пока тот не умер, сообщает издание Mirror. По его информации, инцидент произошел еще в 2015 году. Мать мальчика, которой на тот момент было 24 года, страдает шизофренией.

Ромечии Симмс было всего 24 года, когда ее шизофрения подтолкнула ее к совершению этого ужасного поступка: она несколько часов толкала безжизненное тело своего сына Джи'Эйра Доннелла Ли после того, как он умер от обезвоживания и переохлаждения, — говорится в публикации.

Психиатры предположили, что у матери произошел приступ, после которого она перестала осознавать реальность. Прохожие обратили внимание на ситуацию и обратились в полицию. Прибывшие на вызов правоохранители нашли мальчика уже мертвым. При этом суд лишь обязал американку принимать лекарства и посещать психиатра.

Ранее появилась информация, что во Франции женщина с тяжелыми расстройствами психики на протяжении трех месяцев скрывала в своей квартире тело скончавшегося соседа преклонного возраста. Мужчина умер своей смертью.

