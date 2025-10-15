Женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы

Женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы Женщина во Франции три месяца скрывала в квартире тело мертвого соседа

Жительница Франции, страдающая тяжелыми расстройствами психики, на протяжении трех месяцев скрывала в своей квартире тело скончавшегося соседа преклонного возраста, передает La Provence. Журналисты уточнили, что мужчина умер своей смертью.

Женщина же никому об этом не сообщила. Кроме того, она попыталась удерживать останки в сидячем положении, однако затея не увенчалась успехом: голова со временем отделилась от туловища. Француженка ее выбросила, а тело уложила внутрь складной кровати. Заподозрили неладное соседи, которые почувствовали неприятный запах в подъезде и вызвали клининг. Именно уборщики и обнаружили находку.

Суд учел психическое состояние девушки, поэтому назначил четыре месяца лишения свободы условно. В материале сказано, что у нее биполярное расстройство и тяжелая форма шизофрении.

Ранее сообщалось об убийстве кандидата экономических наук Евгения Яшина в городе Красноуфимске Свердловской области. Подозреваемый, 62-летний неоднократно судимый мужчина, нанес 70-летнему предпринимателю несколько ножевых ранений утром 22 сентября после спора из-за цены на антикварный предмет.

До этого в Санкт-Петербурге в коммунальной квартире мужчина, застав жену в компании знакомого, схватился за нож и нанес мужчине несколько ударов в туловище. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.