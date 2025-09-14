Россиянин зарезал любовника жены прямо в постели В Петербурге муж застал супругу за изменой и зарезал любовника

В Петербурге в коммунальной квартире дома на улице Херсонской подозреваемый, застав жену в компании знакомого, схватился за нож и нанес мужчине несколько ударов в туловище, сообщили в региональном управлении СК РФ . Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Нападавшего мужчину задержали. На месте происшествия работают следователи. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и устанавливают все детали произошедшего.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке» Мужчина долгое время подозревал, что у его жены роман на стороне. Он выяснил, где живет ее возможный любовник, и поехал туда. Войдя в квартиру, он застал парочку в самый пикантный момент и не смог сдержать гнева. Любовник едва успел обратиться за помощью к ремонтнику из соседней комнаты, попросив его вызвать полицию, но в тот же момент получил несколько ножевых ранений в спину от разъяренного супруга возлюбленной.

