05 сентября 2025 в 10:53

Подросток зарезал знакомого из-за просьбы «не орать возле дома»

В Дагестане подросток ударил знакомого ножом из-за замечания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток из Дагестана ударил знакомого ножом из-за замечания, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его информации, вечером двое молодых людей шумели у дома на улице Шоссейной в селе Сабнова. 22-летний сын хозяев, который приехал навестить маму, вышел к ним и попросил «не орать».

В итоге началась ссора, которая переросла в драку. 16-летний подросток достал нож и ударил оппонента в живот и предплечье. Парня госпитализировали, но несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее подозреваемого в убийстве работницы кафе в Новокузнецке отправили в СИЗО на два месяца. Мужчина зарезал девушку под крики об импотенции. Помимо погибшей, он пытался убить еще двоих сотрудников заведения, но им удалось сбежать.

До этого в одной из московских квартир нашли мертвую пожилую женщину. На теле погибшей обнаружены многочисленные ножевые ранения и иные травмы. Предполагается, что пенсионерку зарезал собственный внук. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

