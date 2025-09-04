Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:59

Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО

В Кузбассе арестовали зарезавшего девушку в кафе под крики об импотенции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозреваемого в убийстве работницы кафе в Новокузнецке отправили в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Отмечалось, что он зарезал девушку под крики о своей импотенции.

Центральным районным судом города Новокузнецка в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 ноября 2025 года, — сказано в сообщении.

Обвиняемый с двумя кухонными ножами напал на сотрудников кафе. Помимо погибшей, он пытался убить еще двоих, но им удалось сбежать. Перед атакой нападавший час сидел за столиком, а затем, перепрыгнув через стойку, начал кричать о «вырезанных органах» и проблемах с потенцией, после чего устроил погром в заведении.

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. Подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги. Его признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью. Ножевые ранения возлюбленной он нанес в салоне сотовой связи во время ссоры.

убийства
Кемеровская область
Кузбасс
Новокузнецк
кафе
аресты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за «виртуального» пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
В ФСБ рассказали о приговоре 15 участникам ростовской ОПГ
Преподаватель оценил призывы не становиться отличником
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.