Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО В Кузбассе арестовали зарезавшего девушку в кафе под крики об импотенции

Подозреваемого в убийстве работницы кафе в Новокузнецке отправили в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Отмечалось, что он зарезал девушку под крики о своей импотенции.

Центральным районным судом города Новокузнецка в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 ноября 2025 года, — сказано в сообщении.

Обвиняемый с двумя кухонными ножами напал на сотрудников кафе. Помимо погибшей, он пытался убить еще двоих, но им удалось сбежать. Перед атакой нападавший час сидел за столиком, а затем, перепрыгнув через стойку, начал кричать о «вырезанных органах» и проблемах с потенцией, после чего устроил погром в заведении.

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. Подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги. Его признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью. Ножевые ранения возлюбленной он нанес в салоне сотовой связи во время ссоры.