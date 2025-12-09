В Кемеровской области стал действовать режим «черного неба» Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемеровской области

Режим неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба») ввели в Кемеровской области, сообщило Министерство природных ресурсов региона. В частности, его объявили в городах Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск.

В городах Новокузнецк, Прокопьевск НМУ [объявляется] с 13:00 (09:00 мск. — NEWS.ru) 9 декабря до 18:00 (14:00 мск. — NEWS.ru) 11 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Режим «черного неба» официально вводят только на четырех территориях региона, где установлены метеопосты для анализа состояния воздуха. Он необходим для предупреждения жителей о погодных условиях и для того, чтобы заводы сокращали выбросы в атмосферу.

