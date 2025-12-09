ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 09:11

В Кемеровской области стал действовать режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Кемеровской области

Режим неблагоприятных метеоусловий (режим «черного неба») ввели в Кемеровской области, сообщило Министерство природных ресурсов региона. В частности, его объявили в городах Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск.

В городах Новокузнецк, Прокопьевск НМУ [объявляется] с 13:00 (09:00 мск. — NEWS.ru) 9 декабря до 18:00 (14:00 мск. — NEWS.ru) 11 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Режим «черного неба» официально вводят только на четырех территориях региона, где установлены метеопосты для анализа состояния воздуха. Он необходим для предупреждения жителей о погодных условиях и для того, чтобы заводы сокращали выбросы в атмосферу.

Ранее профессор геологического факультета МГУ вулканолог Павел Плечов заявил, что пепел от вулканов Безымянный и Шивелуч на Камчатке представляет потенциальную опасность. По его словам, выбросы могут привести к ухудшению состояния здоровья людей, находящихся в непосредственной близости от огненных гор. В конце ноября на Камчатке произошло извержение вулкана Безымянный, в результате которого образовался пепельный шлейф, распространившийся на 54 км.

Россия
Кемеровская область
выбросы
Новокузнецк
