Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе В Кузбассе возбудили дело о задолженности перед шахтерами в 145 млн рублей

В Кемеровской области возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работникам угольных предприятий, сообщает следственное управление СК России по Кузбассу. По версии следствия, АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“» за период с июля по октябрь 2025 года задолжала шахтерам более 145 млн рублей.

В Кузбассе расследуется уголовное дело о невыплате заработной платы работникам угольных предприятий. <…> Общая сумма задолженности превысила 145 млн рублей, — говорится в сообщении.

Следствие назначило целый ряд экспертиз, в том числе бухгалтерские и компьютерно-технические. В ходе расследования будут уставлены цели, на которые компания тратила деньги вместо выплаты зарплат.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что в случае задержки заработной платы сотрудник должен направить запрос руководителю организации. В случае бездействия директора, по его словам, следует обращаться в трудовую инспекцию и суд. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.