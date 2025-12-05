ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 10:46

Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе

В Кузбассе возбудили дело о задолженности перед шахтерами в 145 млн рублей

Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Кемеровской области возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работникам угольных предприятий, сообщает следственное управление СК России по Кузбассу. По версии следствия, АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“» за период с июля по октябрь 2025 года задолжала шахтерам более 145 млн рублей.

В Кузбассе расследуется уголовное дело о невыплате заработной платы работникам угольных предприятий. <…> Общая сумма задолженности превысила 145 млн рублей, — говорится в сообщении.

Следствие назначило целый ряд экспертиз, в том числе бухгалтерские и компьютерно-технические. В ходе расследования будут уставлены цели, на которые компания тратила деньги вместо выплаты зарплат.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что в случае задержки заработной платы сотрудник должен направить запрос руководителю организации. В случае бездействия директора, по его словам, следует обращаться в трудовую инспекцию и суд. Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.

Россия
Кузбасс
Кемеровская область
долги
шахтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.