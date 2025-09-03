Неадекват с двумя ножами зарезал девушку под крики о проблемах с потенцией Россиянин с двумя ножами зарезал сотрудницу кафе, крича о проблемах с потенцией

В Новокузнецке вооруженный двумя кухонными ножами посетитель кафе зарезал сотрудницу, крича о проблемах с потенцией, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина также пытался убить еще двух сотрудников, но им удалось сбежать.

Как говорится в материале, все произошло в заведении на улице Филиппова. Мужчина час просидел за столиком, а затем перепрыгнул через кассовую стойку и с ножами набросился на сотрудницу. После нападения он стал громить кафе, крича о проблемах с потенцией и о том, что у него «вырезаны все органы».

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 годам колонии за расправу над 27-летней девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. 35-летний подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги. Подсудимого признали виновным по статье об убийстве с особой жестокостью. Ножевые ранения возлюбленной он нанес в салоне сотовой связи во время ссоры.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время конфликта напал с ножом на посетителей заведения. В результате трое мужчин получили травмы и были госпитализированы.