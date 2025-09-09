Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:53

Россиянка пойдет под суд за попытку убийства любовника

В Петербурге женщина приревновала любовника и попыталась его убить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Мурманской области приревновала любовника и попыталась его убить в Петербурге, сообщает Neva.today. Теперь злоумышленница пойдет под суд.

По версии следствия, 15 июня в квартире на Витебской Сортировочной улице между сожителями произошел конфликт. В ходе ссоры 32-летняя россиянка дважды ударила ножом возлюбленного.

Раненый мужчина смог самостоятельно выйти на улицу, где очевидцы вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали у него колото-резаные ранения живота с проникновением в брюшную полость.

Ранее в Хабаровске во дворе жилого комплекса «Вершины» беременная женщина напала на девушку, которую посчитала любовницей мужа. По словам очевидцев, конфликт произошел из-за недоразумения: мужчина просто встретил знакомую и попросил ее купить продукты. По неподтвержденной информации, в ту же ночь мужчина, общавшийся с пострадавшей, избил свою супругу.

