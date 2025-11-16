Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!

Рыба выходит удивительно нежной, пропитанной ароматом специй и грибов — настолько вкусной, что легко затмит даже классическую селедку под шубой. Горячий маринад с луком и шампиньонами придает скумбрии насыщенность и легкую сладость, делая вкус сбалансированным и пикантным.

Возьмите 2 тушки скумбрии, очистите их от внутренностей, удалите голову и нарежьте кусочками по 3 см. Для маринада подготовьте 300 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 3 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 5–6 горошин черного перца, 2 лавровых листа и 500 мл воды.

Лук нарежьте кольцами, грибы — тонкими пластинками. В кастрюле доведите до кипения воду с уксусом, солью, сахаром и специями. Добавьте лук и грибы, проварите 5–7 минут. Подготовленные кусочки рыбы выложите в глубокую емкость и залейте горячим маринадом вместе с овощами. Когда масса остынет, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8–10 часов.

Уже к утру скумбрия станет сочной, ароматной и будет прекрасно сочетаться с отварным картофелем или свежим хлебом.

