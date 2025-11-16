Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 11:55

Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!

Скумбрия в горячем маринаде: готовим по простому рецепту Скумбрия в горячем маринаде: готовим по простому рецепту Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Рыба выходит удивительно нежной, пропитанной ароматом специй и грибов — настолько вкусной, что легко затмит даже классическую селедку под шубой. Горячий маринад с луком и шампиньонами придает скумбрии насыщенность и легкую сладость, делая вкус сбалансированным и пикантным.

Возьмите 2 тушки скумбрии, очистите их от внутренностей, удалите голову и нарежьте кусочками по 3 см. Для маринада подготовьте 300 г шампиньонов, 2 крупные луковицы, 3 ст. л. уксуса 9%, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 5–6 горошин черного перца, 2 лавровых листа и 500 мл воды.

Лук нарежьте кольцами, грибы — тонкими пластинками. В кастрюле доведите до кипения воду с уксусом, солью, сахаром и специями. Добавьте лук и грибы, проварите 5–7 минут. Подготовленные кусочки рыбы выложите в глубокую емкость и залейте горячим маринадом вместе с овощами. Когда масса остынет, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8–10 часов.

Уже к утру скумбрия станет сочной, ароматной и будет прекрасно сочетаться с отварным картофелем или свежим хлебом.

Ранее поделились необычным маринадом для скумбрии — смотрите наш рецепт с кетчупом.

Читайте также
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Семья и жизнь
Этот маринад делает утку звездой любого застолья
Приготовите скумбрию так и не сможете остановиться: рецепт рыбки в томатном соусе — секрет шеф-повара
Общество
Приготовите скумбрию так и не сможете остановиться: рецепт рыбки в томатном соусе — секрет шеф-повара
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Не шуба и не оливье: фаворит Нового года — закуска «Селедка по-еврейски». Идеальный вариант на праздничный стол
Общество
Не шуба и не оливье: фаворит Нового года — закуска «Селедка по-еврейски». Идеальный вариант на праздничный стол
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Семья и жизнь
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
маринад
рыба
скумбрия
рецепты
рецепт
простые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, где россияне хотели бы провести зиму
Дмитриев удивился «реакции» Вашингтона на коррупционный скандал на Украине
Умная колонка помогла россиянке узнать об изменах мужа
Скумбрия в горячем маринаде с грибами и лучком — пальчики оближешь!
Мошенники попытались развести на деньги 99-летнего ветерана
«До последнего украинца»: Ушаков раскрыл противников аляскинских соглашений
Названы возможные цели ВСУ на фоне их провалов на фронте
Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Ленобласти перекрыли федеральную трассу после опрокидывания грузовика
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?
Пленный боец ВСУ назвал приказы своих командиров неисполнимыми
Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики
Умер голос «Каратэ-пацана» и «Бегущего в лабиринте»
У Киева заканчиваются электростанции: удары по Украине 16 ноября
Пекарский порошок: секрет пышной и воздушной выпечки
Идеальная запеканка: готовится сама, съедается мгновенно, топ-8 рецептов
В МЧС назвали количество жертв крупного пожара в подмосковном кафе
В Москве создали уникальные стационары для «сердечников»
ДТП почти парализовало движение на внешней стороне МКАД
Бывший настоятель одного из самых известных монастырей взят под стражу
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.