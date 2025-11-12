Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 07:15

Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно

Скумбрия в кетчупе! Лучший маринад! Скумбрия в кетчупе! Лучший маринад! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется приготовить яркую рыбную закуску, стоит обратить внимание на скумбрию в маринаде с кетчупом. Она приобретает нежную текстуру, насыщенный вкус и отлично смотрится на праздничном столе. Такой вариант не требует сложной подготовки и радует быстрым результатом.

Для начала потребуется 2 крупные скумбрии очистить от внутренностей, удалить хребет, промыть и обсушить. В отдельной глубокой емкости соединить 4 столовые ложки кетчупа, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку 9-процентного уксуса. 3 зубчика чеснока следует пропустить через пресс, чтобы усилить аромат, тоже добавить в маринад. Далее нарезать 2 средние луковицы полукольцами.

Рыбу надо нарезать кусочками толщиной примерно 2–3 сантиметра, тщательно обмазать маринадом. В чистую стеклянную емкость уложить слой лука, затем добавить скумбрию. Продолжать класть все слоями до заполнения емкости. Если остался маринад, полить им все сверху.

Осталось закрыть крышкой и переставить в холодильник как минимум на 24 часа, чтобы скумбрия пропиталась соусом, стала плотной и более пикантной. Через сутки блюдо готово к подаче.

Совет: для более выраженного цвета и аромата можно добавить немного молотой паприки.

Факт: скумбрия — один из лидеров по содержанию полезных омега-3 — жирных кислот. А они улучшают состояние сосудов и кожи.

Смотрите рецепт еще одного маринада для рыбы у нас на сайте.

скумбрия
рыба
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
засолка
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Стали известны последствия атаки ВСУ на Буденновск
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.