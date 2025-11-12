Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно

Если хочется приготовить яркую рыбную закуску, стоит обратить внимание на скумбрию в маринаде с кетчупом. Она приобретает нежную текстуру, насыщенный вкус и отлично смотрится на праздничном столе. Такой вариант не требует сложной подготовки и радует быстрым результатом.

Для начала потребуется 2 крупные скумбрии очистить от внутренностей, удалить хребет, промыть и обсушить. В отдельной глубокой емкости соединить 4 столовые ложки кетчупа, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку 9-процентного уксуса. 3 зубчика чеснока следует пропустить через пресс, чтобы усилить аромат, тоже добавить в маринад. Далее нарезать 2 средние луковицы полукольцами.

Рыбу надо нарезать кусочками толщиной примерно 2–3 сантиметра, тщательно обмазать маринадом. В чистую стеклянную емкость уложить слой лука, затем добавить скумбрию. Продолжать класть все слоями до заполнения емкости. Если остался маринад, полить им все сверху.

Осталось закрыть крышкой и переставить в холодильник как минимум на 24 часа, чтобы скумбрия пропиталась соусом, стала плотной и более пикантной. Через сутки блюдо готово к подаче.

Совет: для более выраженного цвета и аромата можно добавить немного молотой паприки.

Факт: скумбрия — один из лидеров по содержанию полезных омега-3 — жирных кислот. А они улучшают состояние сосудов и кожи.

