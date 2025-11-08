Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 14:45

Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт

Простой рецепт маринованной скумбрии Простой рецепт маринованной скумбрии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованная скумбрия — это вкусная закуска, которая буквально тает во рту. Делимся простым рецептом маринада для нее.

Для приготовления понадобится 2 средние скумбрии, тщательно очищенные и разделанные на порционные куски. В маринад добавьте 3 ст. л. подсолнечного или оливкового масла, 2 ст. л. уксуса, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, а также несколько горошинок черного перца и пару лаврушек.

Если хотите, чтобы рыба была полностью покрыта маринадом и более равномерно просолилась, добавьте 50–100 мл воды. Это слегка разбавляет соль и уксус, делает маринад более жидким и удобным для равномерного маринования.

Кусочки скумбрии залейте подготовленным маринадом и оставьте в прохладном месте на ночь, а лучше на двое суток. За это время рыба пропитается ароматами специй, станет мягкой и сочной. По желанию в маринад можно добавить кружки лука и дольки чеснока — они придадут дополнительный вкус и аромат.

  • Совет: подайте скумбрию со свежим хлебом или отварным картофелем — получится полноценная закуска.

Вот еще один вариант маринада: с лучком. Попробуйте повторить.

