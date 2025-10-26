Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 16:10

Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине

Лучший маринад для скумбрии: простой рецепт Лучший маринад для скумбрии: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы любите соленую рыбу, но устали от покупной — попробуйте замариновать скумбрию дома. Без лишней соли и химии, зато с настоящим ароматом специй и маслом, как в старых советских гастрономах. Готовится элементарно, а результат — ресторанного уровня.

Для классического рецепта понадобится 2 свежие тушки рыбы, 1 л воды, 3 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахарного песка, 5 горошин черного перца, 3 лаврушки, 1 луковица и 2 ст. л. уксуса (9%).

Скумбрию первым делом избавить внутренностей, убрать голову и хвост, как следует промыть и обсушить. В кастрюле приготовим рассол: в воду засыпаем соль, сахар, горошинки перца и лаврушку. Дождемся, пока закипит. После закипания советуем варить 2 минуты, затем снять с плиты и добавить уксус. Маринад полностью остудите.

В глубокий контейнер кладите рыбу, нарезанную крупными кусками, пересыпайте тонко нарезанным луком и заливайте холодным рассолом. Накройте крышкой и уберите в холодильник. Уже через сутки скумбрия будет слегка просоленной, а через двое — полностью готовой. Ее вкус получается сбалансированным: мягкий, с легкой кислинкой и тонкими нотками лавра.

  • Совет: если хотите пикантный вариант, добавьте к маринаду чайную ложку горчицы или немного кориандра — скумбрия получится еще ароматнее.

Посмотрите еще один рыбный рецепт у нас на сайте: сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке.

рыба
рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь с Авериным, ревность мужа, предательства: как живет Анна Якунина
Стало известно о попытках ВСУ атаковать три российских региона
«Молния» в деле и 30 батальонов в котле: новости СВО на вечер 26 октября
Дмитриев заявил о хорошем состоянии российской экономики
Ушел из жизни актер Геннадий Назаров
Захарова оценила нынешнее состояние переговоров по Украине
Мурашко попросили запретить пластические операции и татуировки детям
Дмитриев заявил о титанических попытках срыва диалога России и США
В Литве захотели заблокировать Белоруссию и Калининград
Появилось видео с моментом обрушения радиозавода в Киеве после удара
Рогов раскрыл смысл слов Туска про готовность Киева сражаться два-три года
Тимати подарил невесте иномарку за 250 млн рублей
Прилепин назвал условие для реальных переговоров России с Европой и США
30 тысяч на двоих: где дешево отдохнуть за рубежом в ноябрьские праздники
Прилепин предложил новые инициативы после успеха «Интервидения»
Регионы центральной России в конце октября накроют сильнейшие осадки
Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине
Фильм Пригожина, отказ от Москвы, сын: как живет актер Кирилл Полухин
В Бурятии неизвестный выстрелил в такси
Россия передала США информацию о встрече Путина с главой Генштаба
Дальше
Самое популярное
Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи
Общество

Как сделать тыкву на Хеллоуин: советы и идеи

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно
Общество

Куриный кордон блю вкуснее всех отбивных: кусочек колбаски, сыра — и вкуснота готова: элементарно

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно
Москва

Атака ВСУ на Москву ночью 25 октября: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.