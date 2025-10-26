Самая вкусная рыба с лучком! Маринуем скумбрию — лучше, чем в магазине

Если вы любите соленую рыбу, но устали от покупной — попробуйте замариновать скумбрию дома. Без лишней соли и химии, зато с настоящим ароматом специй и маслом, как в старых советских гастрономах. Готовится элементарно, а результат — ресторанного уровня.

Для классического рецепта понадобится 2 свежие тушки рыбы, 1 л воды, 3 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахарного песка, 5 горошин черного перца, 3 лаврушки, 1 луковица и 2 ст. л. уксуса (9%).

Скумбрию первым делом избавить внутренностей, убрать голову и хвост, как следует промыть и обсушить. В кастрюле приготовим рассол: в воду засыпаем соль, сахар, горошинки перца и лаврушку. Дождемся, пока закипит. После закипания советуем варить 2 минуты, затем снять с плиты и добавить уксус. Маринад полностью остудите.

В глубокий контейнер кладите рыбу, нарезанную крупными кусками, пересыпайте тонко нарезанным луком и заливайте холодным рассолом. Накройте крышкой и уберите в холодильник. Уже через сутки скумбрия будет слегка просоленной, а через двое — полностью готовой. Ее вкус получается сбалансированным: мягкий, с легкой кислинкой и тонкими нотками лавра.

Совет: если хотите пикантный вариант, добавьте к маринаду чайную ложку горчицы или немного кориандра — скумбрия получится еще ароматнее.

