Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 08:25

Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке

Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Судак — рыба с плотным белым мясом, идеально подходящая для запекания. Он получается нежным и сочным, если соблюдать простые правила приготовления. Этот рецепт подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Для блюда возьмите 1 кг филе судака, 2 средние луковицы, 1 лимон, 50 мл оливкового масла, 1 ч. ложку соли, ½ ч. ложки черного перца, зелень по вкусу.

Филе судака промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и перцем. Сбрызните лимонным соком. Лук нарежьте тонкими кольцами и выложите на дно формы, чуть-чуть смазанной маслом. Сверху уложите судака, полейте оливковым маслом и прикройте фольгой.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 25–30 минут. За 5–7 минут до готовности снимите фольгу, чтобы филе слегка подрумянилось. Перед подачей украсьте свежей зеленью и дольками лимона.

Судак получается ароматным, сочным и нежным, с мягкой текстурой. Подавайте с овощами, рисом или картофелем.

  • Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить на лук пару зубчиков чеснока и немного белого сухого вина — аромат станет ярче.

  • Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 120 ккал на 100 г; время приготовления — 35–40 минут.

Еще один рецепт рыбы у нас на сайте: минтай по-царски.

Читайте также
Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь
Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Семья и жизнь
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Острейшая закуска своими руками! Домашний хрен на зиму
Семья и жизнь
Острейшая закуска своими руками! Домашний хрен на зиму
Скандинавский суп с лососем: мужской взгляд на уху. Почему этот рецепт стал моим фаворитом
Общество
Скандинавский суп с лососем: мужской взгляд на уху. Почему этот рецепт стал моим фаворитом
Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут
Общество
Зеленый горошек сделает из минтая бомбическое блюдо: рецепт ужина с рыбкой за 15 минут
рецепты
простые рецепты
рецепт
рыба
кулинария
быстрые рецепты
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тот же преступный след»: Захарова раскрыла, кто «крышует» Зеленского
Суд обязал Светлицкую отдать шкатулку с бриллиантами, сапфирамми и золотом
Трамп высказал свое отношение к территориальным уступкам от Украины
Нераскрытые тайны: самые громкие похищения произведений искусства
Кортеж вице-президента США попал под огонь
Экс-канцлер ФРГ рассказал о впечатлениях от разговоров с Владимиром Путиным
Адвокат назвал пять видов контента в телефоне, за которые грозит тюрьма
Шойгу объяснил, когда человек проживает скучную жизнь
В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»
«На дистанционном управлении»: Захарова раскрыла роль Зеленского в ЕС
Россиянам рассказали, как изменятся цены на путевки до конца 2025 года
Появились кадры выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета AZAL
Как правильно замесить цемент: секреты идеальных пропорций
Губернатор привел подробности удара ВСУ по российскому региону
Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче против «Ванкувер Кэнакс»
В AZAL раскрыли детали аварийной посадки рейса из Санкт-Петербурга в Баку
В Ульяновской области предотвратили атаку на подстанцию
Сборная Марокко выиграла молодежный чемпионат мира
«Врата ада» для ВСУ и успехи под Херсоном: новости СВО на утро 20 октября
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.