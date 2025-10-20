Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке

Семья и жизнь

Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке

Лучший рыбный ужин! Сочный, нежный и очень вкусный судак в духовке

Судак — рыба с плотным белым мясом, идеально подходящая для запекания. Он получается нежным и сочным, если соблюдать простые правила приготовления. Этот рецепт подходит и для будничного ужина, и для праздничного стола.

Для блюда возьмите 1 кг филе судака, 2 средние луковицы, 1 лимон, 50 мл оливкового масла, 1 ч. ложку соли, ½ ч. ложки черного перца, зелень по вкусу.

Филе судака промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью и перцем. Сбрызните лимонным соком. Лук нарежьте тонкими кольцами и выложите на дно формы, чуть-чуть смазанной маслом. Сверху уложите судака, полейте оливковым маслом и прикройте фольгой.

Запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 25–30 минут. За 5–7 минут до готовности снимите фольгу, чтобы филе слегка подрумянилось. Перед подачей украсьте свежей зеленью и дольками лимона.

Судак получается ароматным, сочным и нежным, с мягкой текстурой. Подавайте с овощами, рисом или картофелем.

Совет: для более насыщенного вкуса можно добавить на лук пару зубчиков чеснока и немного белого сухого вина — аромат станет ярче.

Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность — около 120 ккал на 100 г; время приготовления — 35–40 минут.

Еще один рецепт рыбы у нас на сайте: минтай по-царски.