Почетное звание, тяжелые утраты, крепкий брак: как живет Стриженова

Накануне президент России Владимир Путин присвоил Екатерине Стриженовой почетное звание «Заслуженный артист РФ». Что об этом известно, как сложилась личная жизнь телеведущей?

Что известно о карьере Стриженовой

Указ о присвоении Стриженовой звания заслуженной артистки России размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Кроме того, почетное звание получил ее супруг, режиссер и сценарист Александр Стриженов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист Российской Федерации“ Стриженовой Екатерине Владимировне — артистке, ведущей программ акционерного общества „Первый канал“», — говорится в указе.

Стриженова прославилась как актриса театра и кино, а также как тележурналистка. В кино Екатерина дебютировала в 1984 году, она исполнила главную роль в фильме «Лидер» режиссера Бориса Дурова.

Также артистка снималась в таких картинах, как «Трудно быть богом» (1989), «Американская дочь» (1995), «Поклонница» (2005), а также в телесериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».

Также Стриженова выступала на сцене Московского театра имени Ермоловой и Театра Российской армии, где исполняла классические и современные роли.

С 1997 года Екатерина Стриженова ведет программу «Доброе утро» на Первом канале. С 15 сентября 2014 по февраль 2022 года Екатерина была ведущей политического ток-шоу «Время покажет». С октября 2022 года она ведет программу «Самое время».

Как сложилась личная жизнь Стриженовой

Телеведущая больше 30 лет состоит в браке с продюсером и актером Александром Стриженовым. Супруги решили пожениться еще будучи подростками, однако родители настояли, чтобы свадьба состоялась, когда девушке исполнится 18 лет. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. В 2000-м у влюбленных родилась младшая наследница Александра. В 2021 году звездная чета выиграла в номинации «Лучшая телепара» премии Вest Style Awards.

Старшая дочь Стриженовых состоит в браке с финансистом Петром Грищенко. Пара воспитывает троих детей: близнецов Александра и Георгия, а также старшего сына Петра. Сейчас чета проживает в Нью-Йорке, поэтому Стриженова редко видится с внуками, в основном наблюдая за тем, как они растут. Наследница балует маму фото и видео с детьми.

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)! На фото не хватает еще одного Петровича — самого старшего моего внука!» — написала Стриженова под одним из постов дочери.

Как Стриженова и ее семья переживали тяжелые утраты близких

В мае 2020-го Стриженова рассказала, что в ДТП погибла снимавшаяся в фильме «Москва слезам не верит» советская актриса театра и кино Елена Земляникина. Актриса является старшей сестрой супруга теледивы.

«В нашей семье большое горе, погибла Сашина старшая сестра Елена Земляникина. Она спешила в институт к студентам, переходила дорогу, и ее насмерть сбил мотоцикл. Наша жизнь остановилась, мы не можем понять, осознать такую потерю очень близкого и родного человека. У Лены любви хватало на всех. У нее получилось прожить жизнь без осуждений, уныния и зависти. Она нас всех утешала и смиряла. Я училась у нее терпению, оно казалось безграничным. Сейчас ни у кого нет слов, только слезы», — писала Екатерина в Telegram-канале.

По словам Стриженовой, семья Земляникиной очень тяжело переживала трагедию. Она отмечала, что ни у кого нет слов, только слезы.

В июле прошлого года свекровь Екатерины, советская актриса Любовь Стриженова, умерла в Свято-Троицком монастыре в Чувашии на 84-м году жизни. Народная артистка России приняла монашеский постриг более 15 лет назад с именем Иудифь.

Актриса была женой Олега Стриженова и матерью Александра Стриженова. Более 20 лет прослужила в Московском Художественном театре, а после его раскола еще 20 лет выходила на сцену МХАТа имени Горького. Была занята в таких известных театральных постановках, как «На дне», «Утиная охота», «Иванов», «Прощание с Матерой».

Екатерина трогательно обратилась к женщине, которая сыграла важную роль в ее жизни. Звезда Первого канала уверена, что если бы не свекровь, то ее судьба сложилась бы иначе.

