Составлен список звезд, которых шантажировали интимными кадрами

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что авторы видео, на котором он изображен с расстегнутой молнией на брюках, шантажировали его. Кому еще из российских звезд угрожали публикацией интимных кадров и чем это закончилось?

Дмитрий Дибров и видео с расстегнутой ширинкой

По словам Диброва, к нему обратилась «омерзительная компашка», которая требовала денег за то, чтобы не публиковать видео.

«Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел: а что там такого?» — возмутился Дибров.

Телеведущий подчеркнул, что не стоит платить шантажистам, назвав таких людей «крысами, которые вторгаются в личную жизнь». Дибров отметил, что в момент, когда сделали скандальные кадры, он не находился в публичном пространстве. Шоумен пересаживался из одной машину в другую и помог незнакомой ему девушке выйти из автомобиля.

Дибров напомнил, что это особенность мужской одежды. Также он поинтересовался, кто из мужчин не нарывался на рекомендации застегнуть ширинку хотя бы раз в жизни.

Ранее появились данные о том, что Дибров покинул Россию после появления видео, на котором запечатлели похожего на него человека у машины с расстегнутой ширинкой. Стало известно, что шоумен находится на Бали и временно избегает публичных выходов.

Валю Карнавал тайно сняли в раздевалке спортзала

4 июля стало известно, что мошенники, которые шантажировали блогера Валю Карнавал ее «голыми» фото, уже найдены и понесут наказание.

Телефон Вали Карнавал не был взломан, фанатки блогера тайно сняли ее в раздевалке в спортзале.

Одна из девушек переслала своему бойфренду откровенные фотографии. Он решил заработать на этом, создав анонимную группу в Telegram и угрожая Вале, что опубликует снимки, если она не заплатит. Узнав об этом, Карнавал обратилась в полицию. Шантажистов удалось найти, им грозят реальные тюремные сроки.

Телефон Анны Асти взломали ради «голых» фото

Певица Анна Асти столкнулась со взломом телефона. В 2024 году в Сеть попали интимные фото и видео певицы. Артистка охарактеризовала случившееся как грубое вторжение в ее личную жизнь и попытку навредить ее репутации. Она рассказала, что последние шесть месяцев были для нее настоящим кошмаром.

С июля она и ее супруг Стас Юркин стали жертвами шантажа, от них требовали крупную сумму денег. Размер требуемой суммы Анна не раскрыла.

«Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь», — добавила артистка.

Как интимные фото Ольги Бузовой попали в Сеть

«Голые» фото певицы и телеведущей Ольги Бузовой попали в Сеть в 2016 году. Тогда она переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ольга утверждала, что этот контент она сняла для одного друга юности, но не знала, что кадры могут попасть в Сеть.

Помимо снимков, в интернете была опубликована ее переписка с актером Дмитрием Нагиевым. Многие сочли, что кадры интимного характера она отправляла именно ему.

Волочкова поссорилась с Джигурдой из-за слива личного видео

В Сеть попали страстные танцы Никиты Джигурды и балерины Анастасии Волочковой. На кадрах шоумен трогал экс-приму Большого театра за интимные места. Когда контент попал в интернет, Волочкова поссорилась с Джигурдой. Пользователи Сети подумали, что звезды это сделали сами, чтобы привлечь внимание к своим персонам. Позже, по словам балерины, она узнала, что помощник Никиты «слил» видео.

