16 ноября 2025 в 12:47

Mash: Дибров уехал из России после видео с расстегнутой ширинкой

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Дмитрий Дибров покинул Россию после появления в Сети видео, на котором похожий на него человек запечатлен у автомобиля с расстегнутой ширинкой. По данным источника, сейчас он находится на Бали и временно избегает публичности.

Как пишет Mash, на фоне резонансной публикации 65-летний Дибров не стал отмечать день рождения в Москве и устроил праздник за границей. Канал со ссылкой на источники уточняет, что телеведущий избегает внимания, опасаясь, что скандал может навредить его телевизионным проектам, корпоративным выступлениям и рекламным контрактам. Согласно публикации Mash, телеведущий вернется в Россию в конце ноября.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров допустил, что Дибров мог находиться в состоянии алкогольного опьянения на скандальном видео с расстегнутой ширинкой. Как пояснил специалист, алкоголь блокирует центры поведения и снимает культурные ограничения — это проявляется в неадекватных действиях.

До этого адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Диброва, опроверг связь между продажей дома телеведущего и его разводом. По словам юриста, решение о продаже недвижимости было запланированным шагом и не связано с личными обстоятельствами.

