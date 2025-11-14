Названа реальная причина продажи дома Диброва Адвокат Добровинский: решение Диброва о продаже дома не связано с его разводом

Александр Добровинский, выступающий адвокатом телеведущего Дмитрия Диброва, заверил, что продажа дома звезды не связана с его разводом. В Telegram-канале он подчеркнул, что Дибров давно планировал продать свой дом.

Просто так совпало одно с другим. Это жизнь, — сказано в сообщении.

Ранее Дмитрий Дибров выставил на продажу семейную виллу после развода с супругой Полиной. Особняк площадью 1200 квадратных метров в деревне Лапино Одинцовского района Московской области оценили в 570 млн рублей.

До этого депутат Виталий Милонов заявил, что появление телеведущего на публике после громкого развода с расстегнутой ширинкой нельзя счесть нормальным. Парламентарий отметил, что такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков.

Кроме того, подруга семьи Дибровых заявила, что слухи о разводе — это инсценировка, созданная для пиара и финансовых интересов. По ее словам, для этого пара привлекла своего знакомого Романа Товстика, чтобы усилить эффект, однако результат оказался неожиданным. Подруга семьи считает, что на самом деле супруги по-прежнему вместе.