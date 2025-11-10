Известный телеведущий избавляется от прошлого за 570 млн рублей Дибров продает семейную виллу в Лапино за 570 млн рублей

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу семейную виллу после развода с супругой Полиной, сообщает KP.RU. Особняк площадью 1200 квадратных метров в деревне Лапино Одинцовского района Московской области оценили в 570 млн рублей.

Дима очень гордился этим домом и полностью руководил разработкой интерьера и ландшафтным дизайном. Все с намеком на японскую лаконичность, — рассказали знакомые телеведущего.

По данным источника, на первом этаже расположены гостиная с камином и роялем, обеденная зона, кухня и холл с качелями. Лестница ведет на второй этаж, где находятся две детские, три ванные комнаты, две спальные спальни, две сауны и зона отдыха с диваном. На территории особняка также есть ботанический сад с солярием, спортивная зона, бассейн с шезлонгами и небольшой пруд.

Ранее подруга семьи Дибровых заявила, что слухи о разводе — это инсценировка, созданная для пиара и финансовых интересов. По ее словам, для этого пара привлекла своего знакомого Романа Товстика, чтобы усилить эффект, однако результат оказался неожиданным. Подруга семьи считает, что на самом деле супруги по-прежнему вместе.